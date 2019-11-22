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15:13   22 Ноября 2019
Политика

Медведев утвердил антитабачную концепцию до 2035 года

Медведев утвердил антитабачную концепцию до 2035 года

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении антитабачной концепции, которая предполагает снижение количества курящих россиян к 2035 году до 21%. Об этом сказано в документе, опубликованном 22 ноября на официальном интернет-портале правовой информации. 

«Утвердить прилагаемую концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции в России на период до 2035 года и дальнейшую перспективу», — указано в документе.

Концепция предусматривает снижение число курильщиков среди взрослого населения до 26%, к 2030-му году — до 23,5%, а к 2035-му — до 21%. При этом розничная продажа сигарет и папирос на душу населения к 2035 году должна составить в одну тысячу штук. 

Премьер-министр назначил ответственным за координацию работы по реализации концепции Минздрав России. 

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что новый проект концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака рассмотрит кабмин. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #медведев #политика #общество

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