Медведев утвердил антитабачную концепцию до 2035 года

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении антитабачной концепции, которая предполагает снижение количества курящих россиян к 2035 году до 21%. Об этом сказано в документе, опубликованном 22 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемую концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции в России на период до 2035 года и дальнейшую перспективу», — указано в документе.

Концепция предусматривает снижение число курильщиков среди взрослого населения до 26%, к 2030-му году — до 23,5%, а к 2035-му — до 21%. При этом розничная продажа сигарет и папирос на душу населения к 2035 году должна составить в одну тысячу штук.

Премьер-министр назначил ответственным за координацию работы по реализации концепции Минздрав России.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что новый проект концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака рассмотрит кабмин.