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Меркель заявила, что Германия заинтересована в добрососедских отношениях с Россией

Меркель заявила, что Германия заинтересована в добрососедских отношениях с Россией

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15:04   22 Ноября 2019
Весь мир

Меркель заявила, что Германия заинтересована в добрососедских отношениях с Россией

Меркель заявила, что Германия заинтересована в добрососедских отношениях с Россией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия дорожит добрососедскими отношениями с Россией, несмотря на различные точки зрения по некоторым вопросам. Речь об этом зашла на съезде Христианско-демократического союза в Лейпциге.

«Это в наших интересах, несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись», — подчеркнула глава правительства.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится встреча лидеров «нормандского формата». Накануне, 21 ноября, кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #меркель #германия

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