Меркель заявила, что Германия заинтересована в добрососедских отношениях с Россией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия дорожит добрососедскими отношениями с Россией, несмотря на различные точки зрения по некоторым вопросам. Речь об этом зашла на съезде Христианско-демократического союза в Лейпциге.

«Это в наших интересах, несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись», — подчеркнула глава правительства.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится встреча лидеров «нормандского формата». Накануне, 21 ноября, кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие.