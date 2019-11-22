Московский театр «Ленком» будет носить имя Марка Захарова

Московский театр «Ленком» будет носить имя народного артиста СССР Марка Захарова, который долгие годы являлся худруком. Информацию об этом подтвердил директор театра Марк Варшавер.

По его словам, указ об этом 22 ноября 2019 года подписал глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.

«Театр теперь называется «Ленком Марка Захарова», — заявил Марк Варшавер.

С предложением присвоить театру имя художественного руководителя Марка Захарова выступали все артисты труппы.

Марк Захаров умер 28 сентября, ему было 85 лет. Худруком театра он стал в 1973 году и с тех пор не покидал эту должность. За 45 лет служения театру поставил на сцене более четырех десятков спектаклей, также снимал фильмы в качестве режиссера. Его самыми популярными и любимыми в народе картинами являются «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви».