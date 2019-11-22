Матвиенко призвала отпраздновать 75-летие Победы не «для галочки»

Представитель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала провести мероприятие празднования 75-летия Великой Победы «от сердца» и без формальностей.

Матвиенко считает, что все мероприятия должны носить сердечный характер, не должно быть ни одного формального мероприятия, «для галочки».

«На мой взгляд, самая важная задача – дойти до каждого ветерана. К сожалению, их осталось мало, нужно каждому уделить внимание персонально: в чем он нуждается, чем ему помочь, как его окружить вниманием и заботой», – заявила Матвиенко журналистам.

Матвиенко подчеркнула, что все страны СНГ принимают участие в праздновании и Победа – это наше общее наследие, которым мы все очень дорожим.