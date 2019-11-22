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14:46   22 Ноября 2019
Россия

Россиянам разрешат брать дорогостоящие лекарства в кредит

Россиянам разрешат брать дорогостоящие лекарства в кредит

Россияне смогут оформить в кредит дорогостоящие лекарства. Об этом говорится в сообщении аптечной сети «Самсон фарма» в пятницу, 22 ноября. 

Отмечается, что максимальная сумма займа составит 300 тысяч рублей на срок от 6 до 12 месяцев. Кредит можно будет оформить в аптеках Москвы, заполнив перед этим форму на сайте, уточняется в сообщении. 

По словам генерального директора аналитического агентства DSM Group Сергея Шуляка, проекты по кредитованию на фармацевтическом рынке — это шаг в ногу с современными банковскими технологиями. 

«Если продукты питания продаются в кредит, почему бы не продать лекарственные препараты в кредит. Хотя те же самые продукты питания можно купить по тем же самым кредиткам, тем не менее, некоторые продуктовые ритейлеры начали выдавать кредиты на продукты», — прокомментировал Шуляк.

Он также подчеркнул, что только время покажет, принесет ли этот проект дополнительных потребителей аптеке. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #политика #общество #кредиты #аптека

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