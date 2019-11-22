Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
В Госдуму внесут законопроект о запрете работать в такси с иностранными правами

В Госдуму внесут законопроект о запрете работать в такси с иностранными правами

 Путин поставил задачу увеличить доходы граждан за три года

Путин поставил задачу увеличить доходы граждан за три года
Торгово-экономический оборот Азербайджана с Россией вырос на 30%

Торгово-экономический оборот Азербайджана с Россией вырос на 30%

Гуманитарные отношения между РФ и Азербайджаном оцениваются высоко, заявил Гурбанов

Гуманитарные отношения между РФ и Азербайджаном оцениваются высоко, заявил Гурбанов
Италия должна ответить за разведывательные беспилотники в Ливии, заявили в ЛНА

Италия должна ответить за разведывательные беспилотники в Ливии, заявили в ЛНА

 Меркель заявила, что Германия заинтересована в добрососедских отношениях с Россией

Меркель заявила, что Германия заинтересована в добрососедских отношениях с Россией
В Госдуму внесут законопроект о запрете работать в такси с иностранными правами

В Госдуму внесут законопроект о запрете работать в такси с иностранными правами

 Путин поставил задачу увеличить доходы граждан за три года

Путин поставил задачу увеличить доходы граждан за три года
Торгово-экономический оборот Азербайджана с Россией вырос на 30%

Торгово-экономический оборот Азербайджана с Россией вырос на 30%

Гуманитарные отношения между РФ и Азербайджаном оцениваются высоко, заявил Гурбанов

Гуманитарные отношения между РФ и Азербайджаном оцениваются высоко, заявил Гурбанов
Италия должна ответить за разведывательные беспилотники в Ливии, заявили в ЛНА

Италия должна ответить за разведывательные беспилотники в Ливии, заявили в ЛНА

 Меркель заявила, что Германия заинтересована в добрососедских отношениях с Россией

Меркель заявила, что Германия заинтересована в добрососедских отношениях с Россией
19:20   22 Ноября 2019
Россия

В Госдуму внесут законопроект о запрете работать в такси с иностранными правами

В Госдуму внесут законопроект о запрете работать в такси с иностранными правами

Председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев в беседе с «Политикой Сегодня» назвал пустой инициативу депутата Заксобрания Хабаровского края Максима Кукушкина, предложившего запретить мигрантам работать в такси. Законопроект об этом уже ждет своего часа в нижней палате парламента.

«Ну и что? Ну и что?! Объявил он [хабаровский депутат] и объявил, сказал он и сказал… Смотрите наш проект о легковом такси: там все написано. Все должны работать с российскими водительскими удостоверениями. В первую очередь граждане России и СНГ. Все остальные должны сдавать экзамены», — заметил Москвичев.

Законопроект об этом, как добавил Москвичев, внесут в Госдуму на следующей неделе. Соответственно, мигранты, получившие права в странах СНГ, не смогут устроиться водителем агрегатора. Кроме того, на перевозчика возложат ответственность за жизнь и здоровье пассажира.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Валерия Крутецкая
#россия #мигранты #общество #такси #москвичев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...