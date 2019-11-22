В Госдуму внесут законопроект о запрете работать в такси с иностранными правами

Председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев в беседе с «Политикой Сегодня» назвал пустой инициативу депутата Заксобрания Хабаровского края Максима Кукушкина, предложившего запретить мигрантам работать в такси. Законопроект об этом уже ждет своего часа в нижней палате парламента.

«Ну и что? Ну и что?! Объявил он [хабаровский депутат] и объявил, сказал он и сказал… Смотрите наш проект о легковом такси: там все написано. Все должны работать с российскими водительскими удостоверениями. В первую очередь граждане России и СНГ. Все остальные должны сдавать экзамены», — заметил Москвичев.

Законопроект об этом, как добавил Москвичев, внесут в Госдуму на следующей неделе. Соответственно, мигранты, получившие права в странах СНГ, не смогут устроиться водителем агрегатора. Кроме того, на перевозчика возложат ответственность за жизнь и здоровье пассажира.