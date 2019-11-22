Глава МИД Японии впервые посетит Россию в декабре
Россия и Япония согласовали первый визит в Москву японского министра иностранных дел Тосимицу Мотэги на середину декабря. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя МИД Японии.
По информации СМИ, о визите главы японского МИД стало известно по результатам встречи Мотэги и его российского коллеги Сергея Лаврова.
«Министры договорились, что если позволят обстоятельства, глава МИД Японии Мотэги посетит Россию в середине декабря», — сообщил официальный представитель японского ведомства.