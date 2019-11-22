Массовый исход боевиков из Сирии в РФ предотвращен, заявил Путин

Массовый исход боевиков из Сирии в РФ предотвращен, заявил президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе заседания Совбеза РФ.

По словам Путина, в Сирии завершены активные боевые действия. Полученный Россией боевой опыт в САР востребован в военном строительстве, уточнил президент РФ. Личный состав ВКС РФ, ВМФ, Сил специальных операций, военной полиции, других ведомств и служб отлично справился с поставленными в Сирии задачами и требованиями, отметил российский лидер.

«Действовали мужественно, грамотно, профессионально, не допустили массового исхода с этой территории боевиков в нашу страну», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Сейчас в Сирии находятся военные полицейские РФ, которые вместе с пограничниками Турции патрулируют 30-километровую зону безопасности. Буферную зону создала армия Турции в ходе антитеррористической операции «Источник мира», благодаря этому от границы удалось отбросить террористов и курдских боевиков, которые захватили чужую сирийскую территорию и устанавливали там свои порядки.

Военная полиция России находится в Сирии после подписанного Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом меморандума.