Путин назвал долю современного оружия и техники в армии

Доля современного оружия и техники в армии в настоящее время составляет 68%. Об этом в пятницу, 22 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Совбеза РФ.

«В армии и на флоте доля современного оружия и техники составляют уже более 68%. При этом некоторые образцы по своим характеристикам опережают зарубежные аналоги на годы вперед», — сказал он.

Глава российского государства также призвал довести долю современного оружия и техники в армии до 70%.

Ранее президент РФ заявил, что Россия намерена и дальше совершенствовать передовое оружие.