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СММ ОБСЕ фиксирует обстрелы возле участков разведения в Золотом, заявил постпред РФ

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14:22   22 Ноября 2019
Россия

Путин назвал долю современного оружия и техники в армии

Путин назвал долю современного оружия и техники в армии

Доля современного оружия и техники в армии в настоящее время составляет 68%. Об этом в пятницу, 22 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Совбеза РФ. 

«В армии и на флоте доля современного оружия и техники составляют уже более 68%. При этом некоторые образцы по своим характеристикам опережают зарубежные аналоги на годы вперед», — сказал он.

Глава российского государства также призвал довести долю современного оружия и техники в армии до 70%. 

Ранее президент РФ заявил, что Россия намерена и дальше совершенствовать передовое оружие. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество

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