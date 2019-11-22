Путин проведет большую пресс-конференцию 19 декабря, сообщили в Кремле

Президент РФ Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию 19 декабря. Информацию об этом официально подтвердили в Кремле.

Чаще всего пресс-конференции президента проводятся во второй половине декабря в один из четвергов. В минувшем году Путин общался с журналистами 3 часа 45 минут, в 2017 году на общение со СМИ он выделил 3 часа 42 минуты.

Рекорд общения с журналистами был поставлен в 2008 году, когда президент РФ провел на пресс-конференции 4 часа 40 минут и ответил более чем на сто вопросов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пресс-конференция российского лидера пройдет в декабре в Москве.