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14:18   22 Ноября 2019
Россия

Путин проведет большую пресс-конференцию 19 декабря, сообщили в Кремле

Путин проведет большую пресс-конференцию 19 декабря, сообщили в Кремле

Президент РФ Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию 19 декабря. Информацию об этом официально подтвердили в Кремле. 

Чаще всего пресс-конференции президента проводятся во второй половине декабря в один из четвергов. В минувшем году Путин общался с журналистами 3 часа 45 минут, в 2017 году на общение со СМИ он выделил 3 часа 42 минуты. 

Рекорд общения с журналистами был поставлен в 2008 году, когда президент РФ провел на пресс-конференции 4 часа 40 минут и ответил более чем на сто вопросов. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пресс-конференция российского лидера пройдет в декабре в Москве.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #песков #политика

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