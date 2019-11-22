Коммунисты готовы защитить и царя из-за картонного Ленина в розовой юбке

Один из петербургских производителей чипсов в качестве маскота на выставке использовал Ленина переодетого в розовую юбку и белую майку. 2D-фигуру вождя пролетариата маркетологи поставили голыми ногами на скейтборд. Фото появилось на Facebook. «Политика Сегодня» экстренно связалась с зампредом партии «Коммунисты России» Сергеем Малинковичем.

Партия, как заверил Малинкович, займется делом картонного Ленина. Также коммунисты готовы взять одновременно под защиту царей и богатырей, которых маркетологи также выставляют в неподобающем истории виде. Законодательную инициативу о соблюдении контекста для рекламы с историческими личностями ленинцы готовы внести в Госдумы через региональные Заксобрания, в которых представлены «Коммунисты России».

«Изображение исторически значимой персоны должно повторять реальный образ и обстоятельство, в которых действовала персона. Ленин никогда не ел чипсы, никогда не ходил в юбке, никогда не катался на скейтборде. А то мы знаем эти изображения Ленина с прической панка… Но этого не было! Он был лысый! Он не мог даже при всем желании», — сетует Малинкович.

Пока закона нет, бороться с неподобающим Ленином Малинкович призывает по-старому. Коммунисты сомневаются, что у производителя чипсов есть разрешение от родственников Ильича. А следовательно последние могут вполне обратиться в Роскомнадзор. Сами коммунисты готовы помочь морально.

«Я пожелаю скорейшего банкротства вот этому изготовителю! И, думаю, что господь его накажет за глумление над человеком, который ушел из жизни давно», — сказал Малинкович.

Господь уже как-то наказал продавца шоколадных Лениных, напомнил Малинкович. Сопартийцы по жалобам от ветеранов совершил налет на магазин, где продавались сладости с изображением Ильича. Как утверждает зампред, насильственно никто ничего не отбирал, в ход шло самое острое оружие – слова.