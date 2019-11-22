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14:05   22 Ноября 2019
Россия

Ростех покажет новый электромотицикл «Калашникова»

Ростех покажет новый электромотицикл «Калашникова»

Новейший электромотоцикл концерна «Калашников» будет презентован на форуме «ПроеКТОриЯ» в субботу. Об этом заявил исполнительный директор госкорпорации Ростех Олег Евтушенко. 

По словам Евтушенко, на «ПроеКТОрии» будут представлены реальные разработки и практические задачи в самых разных сферах, в том числе электротранспорта, медоборудования и двигателей. 

«Для работы мы предоставляем новейшие продукты наших компаний, в частности последнюю модель электромотоцикла "Иж" от концерна "Калашников"…» – сказал Евтушенко.

По словам главы ведомства, мотоцикл будет презентован впервые — ранее новинку нигде не показывали.

Отмечается, что на форуме, который пройдет с 23 по 26 ноября в Ярославе, Ростех станет куратором нескольких команд профессиональной ориентации. Школьники под руководством экспертов смогут погрузиться в промышленные процессы и решать практические задачи. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #калашников

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