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13:47   22 Ноября 2019
Россия

Песков не нашел оснований для выводов, сделанных «Новой газетой» о Сирии

Песков не нашел оснований для выводов, сделанных «Новой газетой» о Сирии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал Песок прокомментировал статью «Новой газеты» о видео с убийством мужчины в Сирии, датированном 2017 годом.

По словам Пескова, у Кремля нет никакой информацией о произошедшем, нельзя сказать, насколько верны выводы издания.

«Я не знаю, насколько оправданы выводы, которые делаются. Всякие попытки идентифицировать этих людей. В любом случае могу сказать, что мы не обладаем никакой информацией и не имеем никакого отношения к этим лицам», - отметил представитель Кремля.

Накануне Дмитрий Песков заявил, что нет никаких возможностей для утверждения, что в описанных событиях участвовали российские военнослужащие. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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