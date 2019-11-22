Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал Песок прокомментировал статью «Новой газеты» о видео с убийством мужчины в Сирии, датированном 2017 годом.

По словам Пескова, у Кремля нет никакой информацией о произошедшем, нельзя сказать, насколько верны выводы издания.

«Я не знаю, насколько оправданы выводы, которые делаются. Всякие попытки идентифицировать этих людей. В любом случае могу сказать, что мы не обладаем никакой информацией и не имеем никакого отношения к этим лицам», - отметил представитель Кремля.

Накануне Дмитрий Песков заявил, что нет никаких возможностей для утверждения, что в описанных событиях участвовали российские военнослужащие.