Полиция задержала мужчину с оружием в здании журфака МГУ

Полиция задержала мужчину со складным ножом и пневматическим пистолетом в здании факультета журналистики МГУ. Об этом в пятницу сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Неизвестный пронес пневматический пистолет и нож, сейчас он в полиции», — цитирует агентство слова источника.

По информации пресс-службы столичного ГУ МВД, 22 ноября сотрудники полиции получили сообщение о том, что служба безопасности остановился неадекватного мужчину на посту охраны одного из вузов, которого при себе был складной нож и пневматический пистолет. По словам молодого человека, он планировал посетить лекцию военной кафедры.