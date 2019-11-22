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 Полиция задержала мужчину с оружием в здании журфака МГУ

Полиция задержала мужчину с оружием в здании журфака МГУ
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13:38   22 Ноября 2019
Россия

Полиция задержала мужчину с оружием в здании журфака МГУ

Полиция задержала мужчину с оружием в здании журфака МГУ

Полиция задержала мужчину со складным ножом и пневматическим пистолетом в здании факультета журналистики МГУ. Об этом в пятницу сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. 

«Неизвестный пронес пневматический пистолет и нож, сейчас он в полиции», — цитирует агентство слова источника. 

По информации пресс-службы столичного ГУ МВД, 22 ноября сотрудники полиции получили сообщение о том, что служба безопасности остановился неадекватного мужчину на посту охраны одного из вузов, которого при себе был складной нож и пневматический пистолет. По словам молодого человека, он планировал посетить лекцию военной кафедры. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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