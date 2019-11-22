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 Путин в пятницу проведет заседание Совбеза и встретится с вице-премьером Азербайджана

Путин в пятницу проведет заседание Совбеза и встретится с вице-премьером Азербайджана
СММ ОБСЕ фиксирует обстрелы возле участков разведения в Золотом, заявил постпред РФ

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13:34   22 Ноября 2019
Россия

Песков заявил, что проблемы домашнего насилия нет в повестке дня президента

Песков заявил, что проблемы домашнего насилия нет в повестке дня президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласен, что проблема домашнего насилия в стране есть, однако этой темы нет в повестке дня администрации главы государства.

«Такая проблема есть, но она не стоит на повестке дня администрации президента, поэтому не могу ничего сказать», — отметил представитель Кремля. 

Также Песков не стал комментировать, правильно ли, когда высокопоставленные чиновники преуменьшают проблему домашнего насилия.

Ранее СМИ писали, что представитель Минюста РФ назвал преувеличенной проблему домашнего насилия. Позже в ведомстве уточнили, что его слова переврали, а суть вырвали из контекста.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #песков #домашнее насилие

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