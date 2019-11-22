Скандалистка Соболь не смогла прорваться в Мосгордуму и повлиять на работу депутатов

Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Любовь Соболь пожаловалась подписчикам в соцсетях, что ее и менеджера проектов ФБК Руслана Шаведдинова не пустили в Мосгордуму. По словам юриста ФБК, признанного иностранным агентом, им не позволили попасть в МГД, хотя депутат от КПРФ Елена Шувалова заказывала им пропуски. Охранники не пустили гостей.

Пользователи соцсетей объяснили Соболь, что причиной вряд ли является чей-то злой умысел или воображаемые ей «черные списки», скорее, дело в неадекватном поведении юриста, которая может устроить очередную провокацию и помешать работе МГД. В свою очередь Соболь утверждает, что в Мосгордуме созданы некие «черные списки», в которых внесли ее и Шаведдинова. Депутат Елена Шувалова пообещала выяснить причину случившегося со службой безопасности МГД.

При этом в Мосгордуме нет предвзятого отношения к ФБК и его сотрудникам, так как другие представители «Фонда» ранее не раз проходили в учреждение. В частности, пропуска удалось получить Николаю Ляскину, Константину Янкаускасу и Владиславу Жуковскому. Этот факт подтвердила сама Соболь в Twitter, но тут же сообщила, что в МГД предвзято относятся ко всему ФБК.

В соцсетях пишут, что сотрудники МГД решили не пускать Соболь, так как знают, что она закатит там очередной скандал и начнет истерить, к тому же, она не является депутатом Мосгордумы. Пользователи намекают, что Соболь мешает депутатам работать и ей не стоит скандалить и ходить туда, куда официально доступ запрещен.

Журналистка RT Леся Рябцева написала, что Соболь сильно хотела попасть на очередную «модную тусу», но не прорвалась. Ряд Telegram-каналов отмечает странность поведения Шуваловой, которая внезапно подобрела к юристу ФБК. Некоторые думают, что таким образом депутат от КПРФ решила отблагодарить за свое продвижение в Мосгордуму через так называемое «Умное голосование» и таким образом отплатить за долг.

Любовь Соболь собиралась стать депутатом Мосгордумы, но до выборов допущена не была, так как в подписных листах было выявлено множество нарушений, среди которых подписи-подделки, «мертвые души» и бракованные листы. Также юрист ФБК постоянно закатывает истерики в органах власти. Кроме того, она не раз призывала людей участвовать в несанкционированных митингах в Москве, за что получала множество штрафов.