Песков прокомментировал идею Минздрава об обследованиях для водителей

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Минздрав руководствовался благой целью, когда вводил новые правила для медосмотра водителей, однако не проработал их до конца. Об этом в пятницу пишет ФАН.

Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал порядок медосмотра водителей, который хотели ввести в России 22 ноября. Речь шла о получении справки, стоимость которой составит восемь-девять тысяч рублей вместо действующих 300. По новым правилам россиян планировали обязать сдавать кровь и мочу для определения наркотиков, а также на маркер CDT, который выявляет хронический алкоголизм. Чтобы получить справку по старой стоимости, люди начали выстраиваться в регионах в огромные очереди.

По словам Пескова, цель нововведения была благой и подразумевала сохранение тысяч жизней людей, ежегодно погибающих на дорогах, в том числе из-за пьяных водителей. Однако Минздрав не доработал правила, считает пресс-секретарь президента РФ.

«В первую очередь это, конечно, высокая стоимость анализов, которые новой практикой предписывается делать. Это сам тот факт, что большинство оборудования и расходников, которые предстояло применять при этих анализах, они в настоящее время могут быть фактически только импортными», — сказал он.

Песков уточнил, что это абсолютно не коррелируется с теми установками, которые давало правительство и глава государства. Поэтому на доработку правил ведомству дано полгода.