Владимир Путин в пятницу проведет Совбез и встретится с вице-премьером Азербайджана Мехрибан Алиевой. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам 22 ноября, передает ФАН.

Песков сообщил, что тема нынешнего Совете Безопасности – профессиональное развитие военных организаций. В ходе заседания участники обсудят координацию деятельности вооруженных сил других подразделений.

Также сегодня президент проведет совещание по вопросам экономики.

После Владимир Путин запланировал встречу с вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, которая приехала с визитом в Москву, и еще несколько встреч.

Песков напомнил, что ежегодная большая пресс-конференция с Путиным пройдет 19 декабря.