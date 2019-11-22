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 Путин в пятницу проведет заседание Совбеза и встретится с вице-премьером Азербайджана

Путин в пятницу проведет заседание Совбеза и встретится с вице-премьером Азербайджана
СММ ОБСЕ фиксирует обстрелы возле участков разведения в Золотом, заявил постпред РФ

СММ ОБСЕ фиксирует обстрелы возле участков разведения в Золотом, заявил постпред РФ

 Зеленский отреагировал на слова Коломойского о мире с Россией

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13:35   22 Ноября 2019
Россия

Путин в пятницу проведет заседание Совбеза и встретится с вице-премьером Азербайджана

Путин в пятницу проведет заседание Совбеза и встретится с вице-премьером Азербайджана

Владимир Путин в пятницу проведет Совбез и встретится с вице-премьером Азербайджана Мехрибан Алиевой. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам 22 ноября, передает ФАН.

Песков сообщил, что тема нынешнего Совете Безопасности  – профессиональное развитие военных организаций. В ходе заседания участники обсудят координацию деятельности вооруженных сил других подразделений.

Также сегодня президент проведет совещание по вопросам экономики.

После Владимир Путин запланировал встречу с вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, которая приехала с визитом в Москву, и еще несколько встреч.

Песков напомнил, что ежегодная большая пресс-конференция с Путиным пройдет 19 декабря.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #путин #песков #политика

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