Тверской суд Москвы отказался принимать для рассмотрения иск ФБК к Владимиру Путину

Тверской суд Москвы отказался принимать для рассмотрения иск Фонда борьбы с коррупцией, признанного ранее иностранным агентом, к президенту России Владимиру Путину.

Ранее стало известно, что ФБК направил в суд иск, в котором потребовал признать президента РФ виновным «в уклонении от своих конституционных обязанностей по защите прав граждан». По мнению ФБК, эти права нарушил Следственный комитет РФ, когда расследовал дело об отмывании крупной суммы денег через Фонд борьбы с коррупцией.

Суд выпустил определение об отказе в принятии иска, так как требования не могут быть предъявлены к президенту РФ в рамках административного судопроизводства.