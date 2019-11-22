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 Путин в пятницу проведет заседание Совбеза и встретится с вице-премьером Азербайджана

Путин в пятницу проведет заседание Совбеза и встретится с вице-премьером Азербайджана
СММ ОБСЕ фиксирует обстрелы возле участков разведения в Золотом, заявил постпред РФ

СММ ОБСЕ фиксирует обстрелы возле участков разведения в Золотом, заявил постпред РФ

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13:01   22 Ноября 2019
Россия

Тверской суд Москвы отказался принимать для рассмотрения иск ФБК к Владимиру Путину

Тверской суд Москвы отказался принимать для рассмотрения иск ФБК к Владимиру Путину

Тверской суд Москвы отказался принимать для рассмотрения иск Фонда борьбы с коррупцией, признанного ранее иностранным агентом, к президенту России Владимиру Путину. 

Ранее стало известно, что ФБК направил в суд иск, в котором потребовал признать президента РФ виновным «в уклонении от своих конституционных обязанностей по защите прав граждан». По мнению ФБК, эти права нарушил Следственный комитет РФ, когда расследовал дело об отмывании крупной суммы денег через Фонд борьбы с коррупцией. 

Суд выпустил определение об отказе в принятии иска, так как требования не могут быть предъявлены к президенту РФ в рамках административного судопроизводства.

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Автор: Ольга Воскресенская
#суд #россия #путин #фбк

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