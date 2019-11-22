Рекультивация полигона «Царево» под Москвой займет два года

Министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин рассказал о том, как проводятся работы по рекультивации мусорного полигона «Царево» в подмосковном Пушкино.

По его словам, которые в пятницу приводит телеканал «360», на полигоне «Царево» не так давно оборудовали чашу, в которую поэтапно будут перенесены все отходы, а для ликвидации неприятного запаха во время этих работ, на месте будут установлены специальные аэрозольные пушки.

«Из-за дополнительных работ – нам нужно переместить миллион тонн мусора в новую чашу, организованную по всем правилам – нам потребуется два полных года. Мы заедем на 2021 год», - сообщил Куракин.

По его словам, перемещать мусорные массы необходимо с большой осторожностью, чтобы свести к минимуму выбросы свалочного газа. После того, как этот этап будет закончен, полигон будет накрыт сверху куполом, и таким образом будет достигнута полная герметичность рекультивированной свалки.

К лету 2021 года, по словам Куракина, на полигоне «Царево» уже будут зеленеть деревья. При этом министр отметил, что рекультивация полигона не несет никаких рисков для речки Чернички.