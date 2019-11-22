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 Полиция задержала мужчину с оружием в здании журфака МГУ

Полиция задержала мужчину с оружием в здании журфака МГУ
СММ ОБСЕ фиксирует обстрелы возле участков разведения в Золотом, заявил постпред РФ

СММ ОБСЕ фиксирует обстрелы возле участков разведения в Золотом, заявил постпред РФ

 Зеленский отреагировал на слова Коломойского о мире с Россией

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12:55   22 Ноября 2019
Россия

«Эху Москвы» пикетами напомнили о долге, который радио и сын Венедиктова не отдают Родине

«Эху Москвы» пикетами напомнили о долге, который радио и сын Венедиктова не отдают Родине

Москвичи третий день пикетируют редакцию «Эха Москвы» на Новом Арбате из-за сына Алексея Венедиктова, который позволял себе грубые высказывания, уклонялся от армии и незаконно торговал спиртным. 

Молодые люди стоят с плакатами и хотят пресечь действия Венедиктова-младшего, так как его поведение является недостойным. На плакате одной из участниц одиночного пикета видна надпись: «Эхо Венедиктова не служит России».

«Меня волнует, что он так себя ведет. Он не служил в армии, но находит время на то, чтобы оскорблять лиц кавказской национальности и нелегально торговать алкоголем», — возмущается одна из участниц пикета. 

эхо

Ранее сын главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова заявил, что желает смерти «нерусским», а сотрудников полиции обозвал «мусорами». Свои посты он публиковал «ВКонтакте» под псевдонимом Крупский, но когда его рассекретили, страницу ему пришлось удалить. Кроме того, сын либерала нелегально торговал спиртным и при этом хамски себя вел, а гости бара постоянно жаловались на него. Дело удалось замять только благодаря авторитету Венедиктова-старшего. 

эхо

Также сын главного редактора «Эха» не служил в армии. Его спасла лазейка в законе, благодаря которой ему удалось «откосить», так как он постоянно проживает за границей. История обсуждалась в СМИ, но не получила никакой реакции, так как, скорее всего, снова пригодились связи отца. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #эхо москвы #венедиктов

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