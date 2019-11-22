Москву ожидают холодные выходные, предупредили синоптики

Погода в Москве на предстоящих выходных будет холодной. Об этом в пятницу сообщает телеканал RT, приводя заявление главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой.

По словам синоптика, минувшей ночью в Москве температура воздуха опустилась до рекордных этой осенью -14 градусов, а по области – до -15 градусов по шкале Цельсия. На протяжении ближайших суток температурный фон останется таким же.

«Ночи будут довольно холодными. В центре Москвы температура будет порядка -8…-10 °С, в спальных районах – до -12 °С. В дневные часы за счёт солнечного прогрева и того, что не будет сильного ветра, воздух прогреется, температура будет порядка -6 °С. То есть ниже климатической нормы на 5 °С», - сообщила Позднякова.

При этом она добавила, что в субботу и воскресенье характер погоды в столичном регионе существенно не изменится. В ночь на 24 ноября температура воздуха немного повысится до -8 – -10 градусов.