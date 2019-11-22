Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Кремль не обладает никакой информацией об участниках видео с убийством в Сирии

Кремль не обладает никакой информацией об участниках видео с убийством в Сирии

 Полиция задержала мужчину с оружием в здании журфака МГУ

Полиция задержала мужчину с оружием в здании журфака МГУ
СММ ОБСЕ фиксирует обстрелы возле участков разведения в Золотом, заявил постпред РФ

СММ ОБСЕ фиксирует обстрелы возле участков разведения в Золотом, заявил постпред РФ

 Зеленский отреагировал на слова Коломойского о мире с Россией

Зеленский отреагировал на слова Коломойского о мире с Россией
МИД Китая высоко оценил слова Путина о развитии России и Китая

МИД Китая высоко оценил слова Путина о развитии России и Китая

 В Зимбабве появилась улица Леонида Брежнева

В Зимбабве появилась улица Леонида Брежнева
Кремль не обладает никакой информацией об участниках видео с убийством в Сирии

Кремль не обладает никакой информацией об участниках видео с убийством в Сирии

 Полиция задержала мужчину с оружием в здании журфака МГУ

Полиция задержала мужчину с оружием в здании журфака МГУ
СММ ОБСЕ фиксирует обстрелы возле участков разведения в Золотом, заявил постпред РФ

СММ ОБСЕ фиксирует обстрелы возле участков разведения в Золотом, заявил постпред РФ

 Зеленский отреагировал на слова Коломойского о мире с Россией

Зеленский отреагировал на слова Коломойского о мире с Россией
МИД Китая высоко оценил слова Путина о развитии России и Китая

МИД Китая высоко оценил слова Путина о развитии России и Китая

 В Зимбабве появилась улица Леонида Брежнева

В Зимбабве появилась улица Леонида Брежнева
12:46   22 Ноября 2019
Россия

Москву ожидают холодные выходные, предупредили синоптики

Москву ожидают холодные выходные, предупредили синоптики

Погода в Москве на предстоящих выходных будет холодной. Об этом в пятницу сообщает телеканал RT, приводя заявление главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой.

По словам синоптика, минувшей ночью в Москве температура воздуха опустилась до рекордных этой осенью -14 градусов, а по области – до -15 градусов по шкале Цельсия. На протяжении ближайших суток температурный фон останется таким же.

«Ночи будут довольно холодными. В центре Москвы температура будет порядка -8…-10 °С, в спальных районах – до -12 °С. В дневные часы за счёт солнечного прогрева и того, что не будет сильного ветра, воздух прогреется, температура будет порядка -6 °С. То есть ниже климатической нормы на 5 °С», - сообщила Позднякова.

При этом она добавила, что в субботу и воскресенье характер погоды в столичном регионе существенно не изменится. В ночь на 24 ноября температура воздуха немного повысится до -8 – -10 градусов.

«Такая холодная погода изредка наблюдается в конце ноября. Мы рассчитываем, что такие устойчивые морозы продержатся практически до середины следующей недели. Затем характер погоды будет меняться и температура начнет повышаться, дневная приблизится к нулю», - заключила синоптик.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #общество #погода #холода #прогноз погоды

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...