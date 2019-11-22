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 Полиция задержала мужчину с оружием в здании журфака МГУ

Полиция задержала мужчину с оружием в здании журфака МГУ
СММ ОБСЕ фиксирует обстрелы возле участков разведения в Золотом, заявил постпред РФ

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12:56   22 Ноября 2019
Россия

Минкульт решил отслеживать данные о просмотрах фильмов в интернете

Минкульт решил отслеживать данные о просмотрах фильмов в интернете

Онлайн-кинотеатры начнут предоставлять данные о просмотрах фильмов и сериалов российским властям в 2021 году. Минкульт уже подготовил и направил в правительство соответствующие поправки в закон, сообщает газета «Ведомости».

Согласно поправкам, все онлайн-кинотеатры обязаны будут предоставлять властям данные о зрителях, количестве просмотров каждого фильма или сериала. Информацию о просмотрах получат только власти, а данные об аудитории конкретного продукта – власти и правообладатель. Минкульт и видеосервисы потратили почти год на согласование всех поправок.

По мнению главы Минкульта Владимира Мединского, поправки необходимы для того, чтобы объективно оценить насколько эффективна материальная поддержка кинематографа из госбюджета. Мединский пояснил, что некоторые фильмы не очень успешно показали себя в кинотеатрах, однако оказались очень популярны в интернете, а значит, бюджетные вложения окупились.

В мае 2019 года онлайн-площадки выступили против внесения поправок. По их мнению, сбор данных не даст четкой картины о просмотрах, но доставит онлайн-кинотеатрам неудобства. Однако, как сообщают «Ведомости», большинство видеосервисов одобряют итоговые поправки.

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #общество

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