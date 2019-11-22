Власти Подмосковья планируют начать экскурсии на свалку «Кучино» в Балашихе, которую закрыли в 2017 году после того, как местные жители пожаловались Владимиру Путину на разрастающуюся территорию полигона.

Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин, полигон укроют слоем земли и посеют там растения, а затем откроют экскурсии в парк, который фактически будет находиться на месте свалки. Куракин уточнил, что сейчас на верхней площадке полигона завершают работы и формируют подъездные пути. После этого полигон может использоваться в туристических целях.

Позднее власти подготовят проект парковой зоны и используют, как только тело полигона стабилизируется. В середине декабря на полигоне запустят очистные сооружения, которые сейчас проходят последние испытания, сообщил министр экологии региона.