Колумнист ФАНа назвал примитивным «расследование» «Медузы» про «политическое насилие»

Колумнист Федерального агентства новостей Роман Носиков раскритиковал «расследование» «Медузы» о существовании в России рынка негосударственного политического насилия. По словам журналиста, работу латвийских коллег можно назвать журналистским бессилием, которым руководит бессилие политическое.

«Расследование» «Медузы», редакция которой находится в Латвии, гласит, что в России «приватизировал» политнасилие бизнесмен Евгений Пригожин. Журналисты издания пытаются подтвердить это многочисленными заявлениями анонимных свидетелей, пострадавших и т.д., которые по сути своей голословны.

Цель «расследования» — информационный вброс, который должен был «в контекстной форме заявить, что между государственными силовыми ведомствами России и бизнесменом Пригожиным имеется конфликт интересов», считает Носиков.

«Следовательно, если что-то нехорошее произойдет в ближайшее время с сотрудниками правоохранительных органов, то это предлагается рассматривать как силовую же «ответку» бизнесмена», — отмечает колумнист.

Получается, что «Медузе» или заказчикам «расследования» известно, что в России готовятся нападения на сотрудников правоохранительных органов.

На фоне того, что санкции Россию не надломили, в войну страну втянуть не удалось, Запад решает вести подрывные работы.

«В таких условиях самое правильное решение — заставить две силы одного противника воевать друг с другом. Или хотя бы подорвать взаимное доверие», — считает Носиков.

Журналист назвал работу латвийских коллег примитивной и топорной. По его словам, подобные «расследования» написаны на коленке, в них нет ни фактов, ни доказательств, а все заявления — анонимны. Такая работа дискредитирует СМИ.