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МИД Китая высоко оценил слова Путина о развитии России и Китая

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12:23   22 Ноября 2019
Весь мир

МИД Китая высоко оценил слова Путина о развитии России и Китая

МИД Китая высоко оценил слова Путина о развитии России и Китая

Китай, также, как и Россия, выступает против политики, вмешательства во внутренние дела других стран, травли и односторонних действий.

Об этом в ходе брифинга в пятницу заявил официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан. При этом он добавил, что в Пекине высоко оценили недавние заявления президента РФ Владимира Путина об ошибочности стремлений ряда стран сдержать развитие России и Китая

Об этом российский лидер заявил на форуме «Россия зовет!», отметив, что в США, например, о необходимости сдерживать развитие РФ и КНР говорят публично.

«Это ошибка, очень серьезная, глубинная, которая подрывает даже позиции тех, кто инициирует политику подобного рода», - добавил российский лидер.

МИД Китая высоко оценил слова Путина о развитии России и Китая

Комментируя это высказывание российского президента, представитель МИД Китая заявил:

«Китай высоко ценит четкие и положительные заявления президента РФ Владимира Путина. На протяжении некоторого времени ряд стран вмешиваются во внутренние дела других государств, произвольно применяют санкции, что оказывает серьезное влияние на существующий миропорядок и подрывает действующую международную систему, эти действия на самом деле являются большой ошибкой».

Также дипломат отметил, что Россия и Китай представляют собой крупные развивающиеся страны, они являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, при этом обе страны стремятся обеспечить государственный суверенитет и национальную безопасность, защитить основные нормы международного права.

«Мы выступаем против политики односторонних действий, травли и вмешательства, мы разделяем одинаковые интересы и схожие потребности», - добавил Гэн Шуан.

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Автор: Александр Люблинский
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