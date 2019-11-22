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12:08   22 Ноября 2019
Весь мир

В Зимбабве появилась улица Леонида Брежнева

В Зимбабве появилась улица Леонида Брежнева

Правительство республики Зимбабве поддержало идею переименовать некоторые улицы в городах Хараре и Булавайо, сообщает Iharare.

Улица, на которой располагается Посольство России, теперь называется Leonid Brezhnev Avenue.

Улица Enterprise Road теперь именуется в честь нынешнего президента Зимбабве Эммерсона Дамбудзо Мнангавы.

Несколько улиц, названных в честь «белых» колонистов, также были переименованы. Одна из улиц теперь носит имя кубинского революционера Фиделя Кастро.

Одна из больниц в столице Зимбабве названа в честь Салли Мугабе – первой супруги бывшего президента республики Роберта Мугабе.

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Автор: Алина Бранцевич

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