Артиллерийский снаряд нашли в Москве при строительстве станции метро «Аминьевское шоссе». Об этом в Instagram написал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, в ходе разработки котлована рабочие нашли снаряд диаметром 122, в земле он пролежал со времен Великой Отечественной войны. Строители заверили, что находка никак не повлияет на сроки строительства станции и ее сдадут в срок.

В июне 2019 года в садовом товариществе в Новой Москве нашли 18 снарядов времен Великой Отечественной войны.