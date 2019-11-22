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 Артиллерийский снаряд нашли в Москве при строительстве станции метро «Аминьевское шоссе»

Артиллерийский снаряд нашли в Москве при строительстве станции метро «Аминьевское шоссе»
СММ ОБСЕ фиксирует обстрелы возле участков разведения в Золотом, заявил постпред РФ

СММ ОБСЕ фиксирует обстрелы возле участков разведения в Золотом, заявил постпред РФ

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11:42   22 Ноября 2019
Россия

Артиллерийский снаряд нашли в Москве при строительстве станции метро «Аминьевское шоссе»

Артиллерийский снаряд нашли в Москве при строительстве станции метро «Аминьевское шоссе»

Артиллерийский снаряд нашли в Москве при строительстве станции метро «Аминьевское шоссе». Об этом в Instagram написал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, в ходе разработки котлована рабочие нашли снаряд диаметром 122, в земле он пролежал со времен Великой Отечественной войны. Строители заверили, что находка никак не повлияет на сроки строительства станции и ее сдадут в срок. 

В июне 2019 года в садовом товариществе в Новой Москве нашли 18 снарядов времен Великой Отечественной войны

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #чп

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