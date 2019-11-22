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11:49   22 Ноября 2019
Россия

Крупную аварию на теплосетях устранили в Курске

Крупную аварию на теплосетях устранили в Курске

Коммунальщики устранили аварию на теплосетях, в результате которой в Курске 16 тысяч жителей остались без отопления и горячей воды. Инцидент произошел в ночь на 22 ноября.

Информация об аварии на улице 50 лет Октября спасателям поступила в 00.50 пятницы. Без отопления в морозную ночь остались 72 многоквартирных жилых дома, в которых проживают более 15 тысяч человек, в том числе почти четыре тысячи детей. Также отключение  затронуло две школы, политехнический колледж, Юго-западный государственный университет, два детских сада, три поликлиники.

На данный момент аварию удалось устранить, сети заполняются теплоносителем. Теплоснабжение потребителям в полном объеме будет восстановлено до 12.00 по московскому времени.

Сейчас в Курске шесть градусов мороза.

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Автор: Виктория Разумовская
#отопление #курск #теплосети

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