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11:25   22 Ноября 2019
Россия

Газовый баллон для обогрева торговой точки взорвался возле ТЦ в Самаре

Газовый баллон для обогрева торговой точки взорвался возле ТЦ в Самаре

Газовый баллон для обогрева торговой точки взорвался возле торгового центра в Самаре. Как передает полиция, инцидент произошел утром в пятницу, 22 ноября, в Промышленном районе города. 

Около ТЦ находилась «Газель», из которой производилась торговля. Для обогрева торговой точки продавцы использовали тепловую пушку с газовым баллоном, который по какой-то причине взорвался.

В результате взрыва пострадали два человека, их осмотрели медики, их жизням ничего не угрожает, уточнили в МВД. Один из пострадавших госпитализирован в местную больницу, у него зафиксировали травмы. 

Сейчас полиции предстоит выяснить все обстоятельства и причину случившегося. 

 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #чп #самара

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