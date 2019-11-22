Газовый баллон для обогрева торговой точки взорвался возле ТЦ в Самаре

Газовый баллон для обогрева торговой точки взорвался возле торгового центра в Самаре. Как передает полиция, инцидент произошел утром в пятницу, 22 ноября, в Промышленном районе города.

Около ТЦ находилась «Газель», из которой производилась торговля. Для обогрева торговой точки продавцы использовали тепловую пушку с газовым баллоном, который по какой-то причине взорвался.

В результате взрыва пострадали два человека, их осмотрели медики, их жизням ничего не угрожает, уточнили в МВД. Один из пострадавших госпитализирован в местную больницу, у него зафиксировали травмы.

Сейчас полиции предстоит выяснить все обстоятельства и причину случившегося.