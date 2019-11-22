Военный самолет разбился в Парагвае

Вертолет Военно-воздушных сил Парагвая, выполнявший задание управления по борьбе с наркотиками SENAD, разбился в городе Педро-Хуан-Кабальеро.

Как сообщает в пятницу местное информационное агентство ABC Color, вертолет рухнул на здание склада, после чего и винтокрылая машина и склад загорелись. Для тушения пожара парагвайские спасатели запросили помощь коллег в Бразилии.

Также сообщается, что на борту вертолета, возвращавшегося на базу после выполнения задания, находились 10 человек, никто из них серьезно не пострадал.

Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес сообщил, что уже поговорил с командиром разбившегося вертолета Лилиан Москейра – первой женщиной-пилотом ВВС страны.

«Я говорил с лейтенантом Лилиан Москейрой, которая командовала потерпевшим крушение вертолетом. Она сказала мне, что все вне опасности. Слава богу, речь идет только о легких травмах», - написал глава государства в своем микроблоге Twitter.