Россия готова вести диалог по кибербезопасности с США

Россия готова к диалогу с Штатами по кибербезопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. Обвинения по поводу «кибервмешательства» Москвы в выборы в других странах приобрели уже ритуальный характер, вряд ли к ним кто-то серьезно относится.

По словам дипломата, Россия неоднократно предлагала США возобновить диалог по теме международной информационной безопасности с прицелом на прямой разговор профильных ведомств.

Дипломат подчеркнул, что в 2016 году во время избирательной кампании США обращались к российским коллегам и говорили о своей обеспокоенности. Москва в ответ предоставляла исчерпывающую информацию и подтверждала, что готова разобраться в этом деле.