Военные РФ не имеют достоверных данных о ликвидации аль-Багдади, заявили в МИД

Военные РФ по-прежнему не имеют достоверных данных о ликвидации главаря террористов ИГ* (запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

По словам Сыромолотова, военнослужащие России, работающие «на земле» в Сирии, не имеют достоверной информации о результатах проведенной США спецоперации в САР, по итогам которой якобы был убит аль-Багдади.

О том, что военные США ликвидировали главаря террористов ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, в октябре сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. При этом никаких подтверждений этому предоставлено не было. В Минобороны РФ заявили, что не зафиксировали авиаударов в провинции Идлиб, где США якобы ликвидировали главу террористов.

Позднее Пентагон опубликовал ролик, который должен был подтвердить ликвидацию аль-Багдади, но видеозапись очень плохого качества и больше похожа на скриншоты из игры. Множество экспертов усомнились в подлинности кадров и заявили, что они не могут быть подтверждением тому, что аль-Багдади действительно убит.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.