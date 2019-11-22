Три маршрутки столкнулись в центре Челябинска, четверо пострадавших

Четыре человека пострадали в Челябинске пятницу утром в результате ДТП с участием трех маршрутных такси.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, авария произошла на улице Свободы в 8.30 утра по местному времени (6.30 по московскому времени).

«Водитель маршрутного такси "Ford Tranzit" 1979 года рождения совершил столкновение с движущимся впереди маршрутным такси "Citroen" под управлением водителя 1987 года рождения и еще одним маршрутным такси "Citroen" под управлением водителя 1975 года рождения», - говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что в результате ДТП госпитализация потребовалась четырем пассажирам – двух- 28-летних женщин и 33-летнего мужчину доставили в Первую городскую больницу, а еще одну женщину – в городскую больницу №5. У всех пострадавших медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.