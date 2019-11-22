Москва осуждает попытки США выдать за умеренную оппозицию террористов в Сирии

Москва считает неприемлемыми попытки Вашингтона выдать за умеренную оппозицию террористические группировки, действующие на территории Сирии. Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Дипломат напомнил, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров поднимал этот вопрос на встрече с госсекретарем США Майком Помпео на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Но Вашингтон не смог дать ответа по существу.

Напомним, в октябре Анкара объявила о начале военной операции «Источник мира». Она была приостановлена после того, как лидеры Турции и России встретились в Сочи и подписали меморандум о взаимопонимании. Документ подразумевал создание зоны безопасности у сирийских границ на севере, отвод курдских боевиков и совместное патрулирование этой территории.