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 Артиллерийский снаряд нашли в Москве при строительстве станции метро «Аминьевское шоссе»

Артиллерийский снаряд нашли в Москве при строительстве станции метро «Аминьевское шоссе»
СММ ОБСЕ фиксирует обстрелы возле участков разведения в Золотом, заявил постпред РФ

СММ ОБСЕ фиксирует обстрелы возле участков разведения в Золотом, заявил постпред РФ

 Зеленский отреагировал на слова Коломойского о мире с Россией

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10:45   22 Ноября 2019
Весь мир

Москва осуждает попытки США выдать за умеренную оппозицию террористов в Сирии

Москва осуждает попытки США выдать за умеренную оппозицию террористов в Сирии

Москва считает неприемлемыми попытки Вашингтона выдать за умеренную оппозицию террористические группировки, действующие на территории Сирии. Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Дипломат напомнил, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров поднимал этот вопрос на встрече с госсекретарем США Майком Помпео на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Но Вашингтон не смог дать ответа по существу.

Напомним, в октябре Анкара объявила о начале военной операции «Источник мира». Она была приостановлена после того, как лидеры Турции и России встретились в Сочи и подписали меморандум о взаимопонимании. Документ подразумевал создание зоны безопасности у сирийских границ на севере, отвод курдских боевиков и совместное патрулирование этой территории.

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Автор: Виктория Разумовская
#терроризм #сирия #курды

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