Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара сбила второй итальянский беспилотник в небе над Ливией. ПВО Ливии пресекла воздушное вторжение с Аппенин на западе страны над военным лагерем Ярмук к югу от столицы Триполи в пятницу, 21 ноября.

Беспилотник был сбит 166-м подразделением 9-й бригады Ливийской национальной премии. По предварительным данным, беспилотник MQ-1 Predator ВВС Италии был произведен в США.

Многоцелевой беспилотник MQ-1 Predator способен нести вооружение и предназначен для того, чтобы выполнять боевые задачи, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

На этой неделе армия ЛНА уже сбивала беспилотник ВВС Италии около города Тархуна к юго-западу от столицы Триполи, которую захватили террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Ливийская Палата представителей, представляющая собой избранную власть в стране, осудила Италию за запуск беспилотника и нарушение воздушного пространства и международного права.

Эксперты отмечают, что беспилотные летательные аппараты MQ-1 не могут наносить авиаудары с точностью, они являются опасными и их применение несет жертвы среди мирных жителей и разрушает гражданскую инфраструктуру. В сентябре в городе Бир-Аллак террористы ПНС Ливии запустили беспилотник Predator, в результате разрушена мечеть и два жилых дома, один боеприпас попал в машину скорой помощи, в которой находились пострадавшие.

ЛНА проводит антитеррористическую операцию по освобождению столицы Ливии Триполи и соседних регионов от террористов ПНС. Ливийская национальная армия хочет освободить захваченные территории, восстановить государственность и мирную жизнь в Ливии.