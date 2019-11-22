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10:44   22 Ноября 2019
Весь мир

Военные ЛНА сбили еще один беспилотник ВВС Италии на западе Ливии

Военные ЛНА сбили еще один беспилотник ВВС Италии на западе Ливии

Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара сбила второй итальянский беспилотник в небе над Ливией. ПВО Ливии пресекла воздушное вторжение с Аппенин на западе страны над военным лагерем Ярмук к югу от столицы Триполи в пятницу, 21 ноября. 

Беспилотник был сбит 166-м подразделением 9-й бригады Ливийской национальной премии. По предварительным данным, беспилотник MQ-1 Predator ВВС Италии был произведен в США.

Многоцелевой беспилотник MQ-1 Predator способен нести вооружение и предназначен для того, чтобы выполнять боевые задачи, передает Федеральное агентство новостей (ФАН)

На этой неделе армия ЛНА уже сбивала беспилотник ВВС Италии около города Тархуна к юго-западу от столицы Триполи, которую захватили террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Ливийская Палата представителей, представляющая собой избранную власть в стране, осудила Италию за запуск беспилотника и нарушение воздушного пространства и международного права. 

Военные ЛНА сбили еще один беспилотник ВВС Италии на западе Ливии

Эксперты отмечают, что беспилотные летательные аппараты MQ-1 не могут наносить авиаудары с точностью, они являются опасными и их применение несет жертвы среди мирных жителей и разрушает гражданскую инфраструктуру. В сентябре в городе Бир-Аллак террористы ПНС Ливии запустили беспилотник Predator, в результате разрушена мечеть и два жилых дома, один боеприпас попал в машину скорой помощи, в которой находились пострадавшие.

ЛНА проводит антитеррористическую операцию по освобождению столицы Ливии Триполи и соседних регионов от террористов ПНС. Ливийская национальная армия хочет освободить захваченные территории, восстановить государственность и мирную жизнь в Ливии.

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Автор: Ольга Воскресенская
#ливия #африка #весь мир

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