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Путин поздравил поэта Николая Добронравова с 91-летием

Путин поздравил поэта Николая Добронравова с 91-летием

 Авария на теплосетях в Курске оставила без тепла почти 15 тысяч жителей

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СММ ОБСЕ фиксирует обстрелы возле участков разведения в Золотом, заявил постпред РФ

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10:12   22 Ноября 2019
Россия

Путин поздравил поэта Николая Добронравова с 91-летием

Путин поздравил поэта Николая Добронравова с 91-летием

Российский лидер Владимир Путин поздравил поэта Николая Добронравова с 91-летием, поздравительная телеграмма появилась на сайте Кремля.

По словам Путина, страницы истории страны находят отражение в творчестве поэта и его ярких строках. Президент РФ отметил, что стихи Добронравова, положенные на прекрасную музыку его супруги Александры Пахмутовой, рождают в слушателях светлые чувства и пробуждают веру в любовь и дружбу. Президент РФ пожелал Николаю Добронравову успехов, благополучия и крепкого здоровья. 

10 ноября Владимир Путин лично поздравил с 90-летием композитора Александру Пахмутову, которая является женой Добронравова. Они вместе уже 63 года.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #добронравов

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