Российский лидер Владимир Путин поздравил поэта Николая Добронравова с 91-летием, поздравительная телеграмма появилась на сайте Кремля.

По словам Путина, страницы истории страны находят отражение в творчестве поэта и его ярких строках. Президент РФ отметил, что стихи Добронравова, положенные на прекрасную музыку его супруги Александры Пахмутовой, рождают в слушателях светлые чувства и пробуждают веру в любовь и дружбу. Президент РФ пожелал Николаю Добронравову успехов, благополучия и крепкого здоровья.

10 ноября Владимир Путин лично поздравил с 90-летием композитора Александру Пахмутову, которая является женой Добронравова. Они вместе уже 63 года.