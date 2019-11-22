Жители Лос-Анджелеса сняли на видео горящий самолет в небе над городом
Пассажирский самолет Boeing 777, принадлежащий авиакомпании Philippine Airlines, загорелся после вылета из Лос-Анджелеса, после чего борт совершил аварийную посадку.
Видеозапись ЧП была опубликована в сети микроблогов Twitter одним из местных жителей. На кадрах видно, как из двигателей самолета вырываются языки пламени.
Как уточнили в местных экстренных службах, на борту самолета, который должен был совершить рейс в Манилу, находились 347 пассажиров.
Спустя примерно час после вылета, самолет совершил посадку в аэропорту Лос-Анджелеса, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Предварительно, причиной возгорания двигателя стала механическая неисправность.
Is a plane suppose to spew flames? #airplane #lax @AmericanAir @flyLAXairport pic.twitter.com/62sqcnsW8M— Big Red (@andrewblakeames) November 21, 2019