Жители Лос-Анджелеса сняли на видео горящий самолет в небе над городом

Пассажирский самолет Boeing 777, принадлежащий авиакомпании Philippine Airlines, загорелся после вылета из Лос-Анджелеса, после чего борт совершил аварийную посадку.

Видеозапись ЧП была опубликована в сети микроблогов Twitter одним из местных жителей. На кадрах видно, как из двигателей самолета вырываются языки пламени.

Как уточнили в местных экстренных службах, на борту самолета, который должен был совершить рейс в Манилу, находились 347 пассажиров.

Спустя примерно час после вылета, самолет совершил посадку в аэропорту Лос-Анджелеса, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Предварительно, причиной возгорания двигателя стала механическая неисправность.