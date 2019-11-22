Южная Корея отменила совместные с Японией военные учения

Южная Корея приняла решение отменить совместные с Японией военные учения из-за очередного кризиса в отношениях двух стран. Об этом сообщил телеканал NHK.

Целью учений была отработка совместных действий при чрезвычайных ситуациях. Они должны были начаться 27 ноября.

В пятницу истекает срок действия соглашения об обмене разведданными, которое Сеул отказался продлевать из-за введения Японией экспортных ограничений. Летом Токио ограничил экспорт в Южную Корею трех материалов, необходимых для производства электроники, а чуть позже исключил ее из списка стран, которым предоставлен режим наибольшего благоприятствования во внешней торговле.

Такое решение Япония объяснила тем, что Южная Корея может предоставлять товары двойного назначения Северной Корее.