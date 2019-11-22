Авария на теплосетях в Курске оставила без тепла почти 15 тысяч жителей

Около 16 тысяч жителей Курска, а также школы, детсады и поликлиники остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплосетях.

Об этом в пятницу утром сообщает Главное управление МЧС, отмечая, что сообщение об отключении отопления в жилых домах и на соцобъектах по улице 50 лет Октября поступила в экстренные службы Курска в 0.50 по московскому времени.

Позже в спасательном ведомстве уточнили, что отключение на теплосетях частично затронуло девять улиц – без отопления и горячей воды остались 72 жилых многоквартирных дома, в которых проживают 15 738 человек, включая 3934 ребенка, а также девять социальных объектов – два детских садика, две школы, политехнических колледж, Юго-Западный государственный университет и три поликлиники.

Как отмечается, в настоящее время температура воздуха в Курске составляет десять градусов мороза. Холодное водоснабжение в городе не нарушено. Ведутся работы по устранению последствий аварии.