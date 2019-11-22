Эксперт назвал продуманными действия Турции в Сирии

Турецкие военнослужащие уничтожили с помощью дрона семерых курдских радикалов из запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Отрядов народной самообороны» (YPG) в районе населенного пункта Кобани.

Военный эксперт Владимир Язиков считает, что такая точечная борьба с террористами важна для безопасности мирных жителей, пишет «ПолитЭксперт».

«Хорошо, что террористов уничтожают точечно. Главное, чтобы не страдало мирное население», – подчеркнул он.

Данный район не входит в 30-километровую зону безопасности в арабской стране. Поэтому Турция не нарушила меморандум, заключенный с Россией. Язиков уверен, что такой подход является следствием независимой и продуманной политики турецкого президента Тайипа Эрдогана.

Он сравнил этот случай с тем, как военные США проводили в Сирии свою операцию.

«Они выпустили 49 "Томагавков" и заявили, что все они достигли цели. Но на самом деле достигли меньше 50%», – сказал эксперт.

Напомним, военная операция Анкары «Источник мира» была приостановлена после подписания с Россией в Сочи меморандума о взаимопонимании. Документ подразумевал создание зоны безопасности у сирийских границ на севере, отвод боевиков и совместное патрулирование этой территории.