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8:57   22 Ноября 2019
Россия

Полиция Хабаровска задержала мужчину, угрожавшего стрельбой в медцентре

Полиция Хабаровска задержала мужчину, угрожавшего стрельбой в медцентре

Сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал стрельбой в медицинском центре «Вивея» в Хабаровске. Оружия у него при себе не оказалось. Сейчас задержанный находится в участковом отделе полиции. 

«Мужчина, недовольный оказанными ему в медучреждении услугами, сказал, что всех перестреляет. Сотрудники вызвали полицию, мужчину задержали, проводится проверка», — отметили в УМВД по краю.

В медцентре правоохранителям рассказали, что мужчина требовал оказать его матери медицинские услуги, для которых были необходимы соответствующие справки и анализы. Он вел себя агрессивно, а в какой-то момент заявил, что пойдет за пистолетом. Тогда сотрудники медцентра вызвали полицию.

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Автор: Виктория Разумовская
#полиция #общество #хабаровский край

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