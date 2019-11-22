Полиция Хабаровска задержала мужчину, угрожавшего стрельбой в медцентре

Сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал стрельбой в медицинском центре «Вивея» в Хабаровске. Оружия у него при себе не оказалось. Сейчас задержанный находится в участковом отделе полиции.

«Мужчина, недовольный оказанными ему в медучреждении услугами, сказал, что всех перестреляет. Сотрудники вызвали полицию, мужчину задержали, проводится проверка», — отметили в УМВД по краю.

В медцентре правоохранителям рассказали, что мужчина требовал оказать его матери медицинские услуги, для которых были необходимы соответствующие справки и анализы. Он вел себя агрессивно, а в какой-то момент заявил, что пойдет за пистолетом. Тогда сотрудники медцентра вызвали полицию.