Компания Tesla представила пикап Cybertruck

Американская компания Tesla, специализирующаяся на электрических автомобилях, презентовала новый пикап Cybertruck. Грузоподъемность машины составляет 1,5 тонны. Стоимость варьируется от 40 тысяч долларов.

Глава компании Илон Маск заявил, что пикап не похож ни на один другой. По его словам, Cybertrack похож на «бронированную машину пехоты из будущего». При этом дизайн разработан по образцу фильма «Бегущий по лезвию», действие которого происходит в ноябре 2019 года. Функциональными особенностями его можно сравнить с моделью Ford F-150.

Двери Cybertrack сделаны из того же сплава, что и космические ракеты SpaceX, поэтому пикап пуленепробиваемый. Ударопрочное стекло машины разбили в ходе презентации, однако Маск отметил, что стальной шарик, которым это сделали, отлетел в сторону и в салон не попал.

Самая бюджетная модель пикапа будет стоить 39 990 долларов. Модель с 300-мильным ходом — 49 990 долларов, а полная комплектация с запасом хода в 500 миль и с тремя электромоторами — от 69 990 долларов.