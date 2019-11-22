Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Полиция Хабаровска задержала мужчину, угрожавшего стрельбой в медцентре

Полиция Хабаровска задержала мужчину, угрожавшего стрельбой в медцентре

 Эксперты назвали наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты назвали наиболее подверженные риску исчезновения профессии
СММ ОБСЕ фиксирует обстрелы возле участков разведения в Золотом, заявил постпред РФ

СММ ОБСЕ фиксирует обстрелы возле участков разведения в Золотом, заявил постпред РФ

 Зеленский отреагировал на слова Коломойского о мире с Россией

Зеленский отреагировал на слова Коломойского о мире с Россией
Компания Tesla представила пикап Cybertruck

Компания Tesla представила пикап Cybertruck

 Боевик связанного с ИГ* бандформирования рассказал, как ведется пропаганда против ЛНА

Боевик связанного с ИГ* бандформирования рассказал, как ведется пропаганда против ЛНА
Полиция Хабаровска задержала мужчину, угрожавшего стрельбой в медцентре

Полиция Хабаровска задержала мужчину, угрожавшего стрельбой в медцентре

 Эксперты назвали наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты назвали наиболее подверженные риску исчезновения профессии
СММ ОБСЕ фиксирует обстрелы возле участков разведения в Золотом, заявил постпред РФ

СММ ОБСЕ фиксирует обстрелы возле участков разведения в Золотом, заявил постпред РФ

 Зеленский отреагировал на слова Коломойского о мире с Россией

Зеленский отреагировал на слова Коломойского о мире с Россией
Компания Tesla представила пикап Cybertruck

Компания Tesla представила пикап Cybertruck

 Боевик связанного с ИГ* бандформирования рассказал, как ведется пропаганда против ЛНА

Боевик связанного с ИГ* бандформирования рассказал, как ведется пропаганда против ЛНА
8:40   22 Ноября 2019
Весь мир

Компания Tesla представила пикап Cybertruck

Компания Tesla представила пикап Cybertruck

Американская компания Tesla, специализирующаяся на электрических автомобилях, презентовала новый пикап Cybertruck. Грузоподъемность машины составляет 1,5 тонны. Стоимость варьируется от 40 тысяч долларов.

Глава компании Илон Маск заявил, что пикап не похож ни на один другой. По его словам, Cybertrack похож на «бронированную машину пехоты из будущего». При этом дизайн разработан по образцу фильма «Бегущий по лезвию», действие которого происходит в ноябре 2019 года. Функциональными особенностями его можно сравнить с моделью Ford F-150. 

Двери Cybertrack сделаны из того же сплава, что и космические ракеты SpaceX, поэтому пикап пуленепробиваемый. Ударопрочное стекло машины разбили в ходе презентации, однако Маск отметил, что стальной шарик, которым это сделали, отлетел в сторону и в салон не попал.

Самая бюджетная модель пикапа будет стоить 39 990 долларов. Модель с 300-мильным ходом — 49 990 долларов, а полная комплектация с запасом хода в 500 миль и с тремя электромоторами — от 69 990 долларов. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#машина #илон маск #tesla

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...