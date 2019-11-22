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8:15   22 Ноября 2019
Россия

Эксперты назвали наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты назвали наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Риску исчезновения, по мнению специалистов, наиболее подвержены такие профессии, как водитель такси, продавец и грузчик. Случится это может из-за появления новых технологий. Об этом пишет RT, ссылаясь на экспертов Института развития интернета.

Представителям перечисленных профессий редко требуются развитое воображение и творческий подход, большинство их действий — механические. Именно такие профессии, где не задействованы творческий и эмоциональный интеллект, находятся в зоне риска.

Кроме того, эти специалисты, как правило, не сталкиваются с тем, чтобы принимать сложные решения.

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #профессии

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