Эксперты назвали наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Риску исчезновения, по мнению специалистов, наиболее подвержены такие профессии, как водитель такси, продавец и грузчик. Случится это может из-за появления новых технологий. Об этом пишет RT, ссылаясь на экспертов Института развития интернета.

Представителям перечисленных профессий редко требуются развитое воображение и творческий подход, большинство их действий — механические. Именно такие профессии, где не задействованы творческий и эмоциональный интеллект, находятся в зоне риска.

Кроме того, эти специалисты, как правило, не сталкиваются с тем, чтобы принимать сложные решения.