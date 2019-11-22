На севере Сирии учителя вышли на митинги против курдских оккупантов

Сирийские учителя вышли на митинги против действий курдских бандформирований в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.

По данным на 07:00 пятницы, ВКС РФ провели бомбардировку опорных пунктов террористов вблизи Кафр-Саджны и соседних населенных пунктов в ответ на нарушение джихадистами перемирия. В свою очередь авиация армии Сирии нанесла удары по расположениям «Хайят Тахрир аш-Шам» на юго-западе Идлиба.

Боевики «Джебхат ан-Нусры» спровоцировали столкновения с войсками Сирии к юго-востоку от Идлиба.

В населенном пункте Аль-Шуйтат на востоке провинции Дейр-эз-Зор прошла забастовка учителей, которые требовали выплатить им зарплаты, а также начать восстановление школы и в целом образовательного сектора.

Действующие на севере Сирии курдские оккупационные власти, состоящие из боевиков «Сирийских демократических сил» (SDF), до сих пор не приняли каких-либо мер в рамках строительства мира после того, как из региона были выбиты боевики ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ). Напротив, курдские боевики начали активно притеснять не согласных с их оккупацией коренных жителей, а также граждан арабского происхождения, составляющих большинство.