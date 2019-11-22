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Полиция Хабаровска задержала мужчину, угрожавшего стрельбой в медцентре

 Эксперты назвали наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты назвали наиболее подверженные риску исчезновения профессии
СММ ОБСЕ фиксирует обстрелы возле участков разведения в Золотом, заявил постпред РФ

СММ ОБСЕ фиксирует обстрелы возле участков разведения в Золотом, заявил постпред РФ

 Зеленский отреагировал на слова Коломойского о мире с Россией

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Компания Tesla представила пикап Cybertruck

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 Боевик связанного с ИГ* бандформирования рассказал, как ведется пропаганда против ЛНА

Боевик связанного с ИГ* бандформирования рассказал, как ведется пропаганда против ЛНА
7:50   22 Ноября 2019
Весь мир

На севере Сирии учителя вышли на митинги против курдских оккупантов

На севере Сирии учителя вышли на митинги против курдских оккупантов

Сирийские учителя вышли на митинги против действий курдских бандформирований в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.

По данным на 07:00 пятницы, ВКС РФ провели бомбардировку опорных пунктов террористов вблизи Кафр-Саджны и соседних населенных пунктов в ответ на нарушение джихадистами перемирия. В свою очередь авиация армии Сирии нанесла удары по расположениям «Хайят Тахрир аш-Шам» на юго-западе Идлиба.

Боевики «Джебхат ан-Нусры» спровоцировали столкновения с войсками Сирии к юго-востоку от Идлиба.

В населенном пункте Аль-Шуйтат на востоке провинции Дейр-эз-Зор прошла забастовка учителей, которые требовали выплатить им зарплаты, а также начать восстановление школы и в целом образовательного сектора.

Действующие на севере Сирии курдские оккупационные власти, состоящие из боевиков «Сирийских демократических сил» (SDF), до сих пор не приняли каких-либо мер в рамках строительства мира после того, как из региона были выбиты боевики ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ). Напротив, курдские боевики начали активно притеснять не согласных с их оккупацией коренных жителей, а также граждан арабского происхождения, составляющих большинство.

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Автор: Олег Королев
#сирия #курды #дейр-эз-зор

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