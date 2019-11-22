Китай призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море

Пекин после прохода военных кораблей США около спорных островов в Южно-Китайском море призвал Вашингтон прекратить данные провокации. Об этом заявил официальный представитель Южного военного округа КНР Ли Хуаминь.

Отмечается, что китайская сторона зафиксировала, что корабль прибрежной зоны Gabrielle Giffords и эсминец Wayne Meyer в среду и четверг прошли вблизи архипелага Спратли (Наньша) и Парасельских островов (Сиша).

Представитель Южного военного округа отметил, что в последнее время США, прикрываясь «свободой судохоства», направляли корабли в акваторию Южно-Китайского моря. По его словам, это «сеяло смуту и создавало волнения».

Ли Хуаминь заявил, что армия Китая полна решимости и способна защищать ее безопасность, а также поддерживать мир и стабильность в Южно-Китайском море.

Территориальные споры в Южно-Китайском море ведутся вокруг Парасельских островов (Сиша) и архипелага Спратли (Наньша). Права на них оспаривают Китай, Филиппины, Вьетнам, Малайзия и Бруней.