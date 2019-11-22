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США обвинили гражданина Китая в краже коммерческих секретов

США обвинили гражданина Китая в краже коммерческих секретов
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СММ ОБСЕ фиксирует обстрелы возле участков разведения в Золотом, заявил постпред РФ

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Китай призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море

США обвинили гражданина Китая в краже коммерческих секретов

США обвинили гражданина Китая в краже коммерческих секретов
6:59   22 Ноября 2019
Весь мир

США обвинили гражданина Китая в краже коммерческих секретов

США обвинили гражданина Китая в краже коммерческих секретов

Гражданин Китая обвиняется в краже коммерческих секретов у крупнейшей сельскохозяйственной компании Monsanto. Об этом сообщает Минюст США.

Работник компании Сян Хайтао был задержан в американском аэропорту в момент посадки на рейс до Китая. При себе у него было программное обеспечение, разработанное Monsanto.

В обвинительном заключении говорится, что данный инцидент является очередным примером того, как Пекин поощряет граждан Китая красть интеллектуальную собственность у их американских работодателей.

Помощник генпрокурора США Джон Демерс также уточнил, что Сян Хайтао использовал украденное программное обеспечение для того, чтобы попасть в китайскую программу по найму талантливых соотечественников из-за рубежа.

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Автор: Олег Королев
#сша #китай #шпионаж

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