США обвинили гражданина Китая в краже коммерческих секретов

Гражданин Китая обвиняется в краже коммерческих секретов у крупнейшей сельскохозяйственной компании Monsanto. Об этом сообщает Минюст США.

Работник компании Сян Хайтао был задержан в американском аэропорту в момент посадки на рейс до Китая. При себе у него было программное обеспечение, разработанное Monsanto.

В обвинительном заключении говорится, что данный инцидент является очередным примером того, как Пекин поощряет граждан Китая красть интеллектуальную собственность у их американских работодателей.

Помощник генпрокурора США Джон Демерс также уточнил, что Сян Хайтао использовал украденное программное обеспечение для того, чтобы попасть в китайскую программу по найму талантливых соотечественников из-за рубежа.