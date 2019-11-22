Курдские боевики обвиняются в организации взрыва в сирийском Африне

Курдских боевиков подозревают в организации взрыва в городе Африн сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщает военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.

Отмечается, что бомба была заложена в квартале аль-Махмудия. В результате взрыва никто не пострадал. По предварительным данным, в установке самодельного взрывного устройства обвиняются боевики, действующие подпольно на контролируемых Турцией территориях.

Также на северо-востоке провинции Алеппо была пресечена вылазка радикалов из Рабочей партии Курдистана (РПК). Турецкие беспилотники выявили группу радикалов в районе Кобани - по меньшей мере, семеро из них были ликвидированы.

Сообщается, что последние вылазки неизвестных сил в Восточном Дейр-эз-Зоре привели к гибели трех и ранению еще двух курдских боевиков. По предварительным данным, один из погибших - высокопоставленный член РПК.

В провинции Ракка курдские боевики продолжают провоцировать стычки с вооруженными силами Турции и их союзниками. Для того, чтобы предотвратить новые вылазки, турецкие БПЛА нанесли удары по военному конвою Отрядов народной самообороны (YPG) к югу от Тель-Абьяда.

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, несмотря на формирование безопасной зоны протяженностью 145 километров и шириной в 30 километров, курдские боевики продолжают сохранять свое присутствие в приграничных районах. Чтобы пресечь новые атаки РПК, Турция ведет переговоры с Москвой.