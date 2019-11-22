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СММ ОБСЕ фиксирует обстрелы возле участков разведения в Золотом, заявил постпред РФ

СММ ОБСЕ фиксирует обстрелы возле участков разведения в Золотом, заявил постпред РФ

 Зеленский отреагировал на слова Коломойского о мире с Россией

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США обвинили гражданина Китая в краже коммерческих секретов
6:09   22 Ноября 2019
Весь мир

Индия пока не испытывает давления США в связи с покупкой С-400, заявил посол

Индия пока не испытывает давления США в связи с покупкой С-400, заявил посол

Индийские дипломаты в США не испытывает давления в связи с сотрудничеством Нью-Дели и Москвы в оборонной сфере. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на посла Индии в Вашингтоне Харш Вардхан Шрингла.

В октябре минувшего года Москва и Нью-Дели заключили контракту на поставку Индии пяти полковых комплектов С-400 общей стоимостью более пяти миллиардов долларов.

Шрингла заявил, что не испытывал давления со стороны США. При этом он отметил, что некоторые вопросы, которые могут подпадать под поправки к закону «О противодействии противникам Америки посредством ограничительных мер» (CAATSA).

Посол Индии в США заявил, что Нью-Дели имеет право поступать так, как того требуют национальные интересы. Он выразил надежду, что возможные проблемы в отношениях с Вашингтоном будут преодолены.

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Автор: Олег Королев
#сша #индия #с-400

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