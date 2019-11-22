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Трамп хочет, чтобы Сенат США рассмотрел импичмент

Трамп хочет, чтобы Сенат США рассмотрел импичмент

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5:44   22 Ноября 2019
Весь мир

Трамп хочет, чтобы Сенат США рассмотрел импичмент

Трамп хочет, чтобы Сенат США рассмотрел импичмент

Американский президент Дональд Трамп поприветствовал возможное рассмотрение импичмента в Сенате США. Об этом заявил представитель Белого дома Хоган Гидли в эфире Fox News.

По его словам, Трамп считает, что никаких оснований с продвижением импичмента в палате представителей нет. Однако, если все же это случится, президент США хочет процесса в сенате.

Гидли отметил, что Трамп желает привести в качестве свидетелей автора жалобы Адама Шиффа, а также Джо Байдена и Хантера Байдена.

По словам Трампа, если палата представителей решит продолжить «это мошенничество», продолжит навязывать американцам «фейковую нелегитимную процедуру», то он захочет идти в сенат ради судебного процесса.

В случае, если пеалата представителей США объявит президенту импичмент, сенат должен будет провести судебный процесс. Для отстранения Трампа от должности нужно, чтобы две трети сенаторов признали его виновным. На данный момент республиканцы контролируют большинство в сенате.

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Автор: Олег Королев
#трамп #сенат сша

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